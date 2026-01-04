Kristjan Asllani verso il ritorno all'Inter. Secondo quanto riportato da Toro Goal, infatti, il giocatore non è stato convocato per Verona-Torino di quest'oggi. Non ci sono problemi fisici alla base dell'interruzione del prestito, il giocatore dovrebbe tornare ai nerazzurri dopo soli sei mesi dal trasferimento a titolo temporaneo deciso insieme alla dirigenza granata.

‼️ Kristjan #Asllani non sarà tra i convocati del @TorinoFC_1906 per #VeronaTorino. Non risultano problemi fisici, si va verso l'interruzione anticipata del prestito dall'@Inter: era arrivato in estate per €1.5M con opzione a €11.5M. #Torino #calciomercato pic.twitter.com/tqmPyMZk2H — Toro Goal (@ToroGoal) January 4, 2026