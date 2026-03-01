Nel pre partita di Roma-Juventus, il ds giallorosso Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN di mercato e dei giocatori in scadenza di contratto. Tra loro c'è anche il turco Celik, accostato sul mercato all'Inter.

"Siamo contatto con tutti gli agenti dei giocatori e stiamo parlando in generale. Non ci sono sviluppi, stiamo pensando al finale di stagione e sappiamo di contare su ragazzi che hanno la testa sulla squadra", le sue parole. 

Sezione: Focus / Data: Dom 01 marzo 2026 alle 20:44
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
