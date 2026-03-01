Con Serse Cosmi che ha lasciato il ruolo di opinionista per accomodarsi sulla panchina della Salernitana, tocca a Emiliano Viviano commentare per Sport Mediaset XXL il momento dell'Inter tra campionato e Champions: "L'Inter ha sbagliato le due partite col Bodo/Glimt, specialmente il ritorno perché all'andata era effettivamente difficile. Ma non c'è una spiegazione, anche in Champions era partita bene ma poi ha avuto qualche episodio a sfavore a Madrid e col Liverpool. Col Bodo non è stata una bella figura, però in campionato sta mantenendo un ritmo folle.

Scudetto, tutto deciso o bisogna aspettare il derby?

"Il derby può dirci quanto si rimanda, per me è tutto scritto".

Il tiro di Dimarco è qualcosa che non si para mai?

"No, perché non te lo aspetti. Tira di prima da un angolo difficlissimo. Con quel sinistro potrebbe dipingere".

Il paragone con il gol di Totti a Genova.

"La posizione del portiere è migliore e per Totti era il piede debole, era più defilato e poteva fare gol solo in quel centimentro. Per Dimarco era più semplice, perché la palla era sulla corsa ed era più vicino alla porta; quello di Totti è quasi inarrivabile".