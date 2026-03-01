Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è andato in gol contro la Cremonese e ha commenato così a DAZN la vittoria dei rossoneri a una settimana dal derby contro l'Inter: "E' stata una partita molto molto difficile, la cosa importante erano i 3 punti. E ora andiamo al Derby con una vittoria”. Sul percorso individuale, ha detto: “Sono contento della mia stagione. Grazie al mister, con lui mi sento molto bene e cresco molto”, ha concluso.