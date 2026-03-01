Il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, ha messo in dubbio la partecipazione della propria nazionale di calcio al Mondiale del 2026 a seguito del conflitto in corso con Israele e Stati Uniti d’America. Lo ha detto durante un intervento alla televisione pubblica, direttamente da Teheran. La formazione dove milita anche l'ex giocatore dell'Inter Mehdi Taremi dovrebbe disputare le sue tre partite del girone tutte in territorio statunitense: contro la Nuova Zelanda il 15 giugno a Los Angeles; contro il Belgio il 21 giugno nella stessa città; il 26 giugno contro l’Egitto a Seattle. Tuttavia, non sembrano chiaramente esserci al momento le condizioni perché ciò accada.

Taj ha affermato: "Con quello che è successo e con quell’attacco degli Stati Uniti, è improbabile che si possa guardare con fiducia alla Coppa del Mondo, ma sono i vertici sportivi a dover decidere in merito".