Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta all'ultimo respiro contro il Verona: "È un valore enorme, si stanno accumulando tante squadre per cercare di raggiungere un posto in Europa, quindi i tre punti sono diventati fondamentali. Non mollare fino alla fine è stato importante, ma siamo stati anche fortunati a fare il gol, quando segni al 50esimo del secondo tempo devi considerare anche un po' di buona sorte".