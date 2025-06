Ossessione per la Champions finalmente risolta? A rispondere è uno della vecchia guardia del PSG che ieri sera, battendo l'Inter, ha sollevato la prima Champions League della sua storia. "Penso che il mio sorriso dice tutto" risponde sincero il capitano dei transalpini Marcos Aoás Corrêa, noto come Marquinhos, pizzicato dai giornalisti presenti in mixed zone: "Oggi è stata una giornata incredibile e anche prima della partita vedevo la squadra, ancora prima della fine della partita già piangevo perché vedevo come giocava la squadra, il risultato qual era... Per me è un'emozione dopo tutto quello che ho passato qua, tutto quello che il club ha fatto crescere negli anni. È troppo bello adesso".