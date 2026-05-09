Guai a parlare di un'Inter appagata dalla conquista del ventunesimo Scudetto: finché ci sono obiettivi in giro da rincorrere, i nerazzurri li vogliono senza se e senza ma. L'assaggio viene offerto all'Olimpico nel primo round contro la Lazio, stesa senza pietà con un secco 3-0. La rete di Lautaro Martinez dopo appena sei giri di lancetta indirizza una partita che da lì in avanti, a parte una breve fiammata biancoceleste successiva all'ingresso di Gustav Eriksen (e l'espulsione di Alessio Romagnoli), viene gestita in maniera impeccabile dai nerazzuri che arrotondano il punteggio con il siluro di Petar Sucic e la giocata balistica di Henrikh Mkhitaryan. Coglie l'occasione per fare il suo debutto in Serie A Mattia Mosconi che va anche vicino al 4-0: sarebbe stata l'apoteosi ma va bene così; in vista della finale di Coppa Italia, il messaggio è arrivato forte e chiaro.

IL TABELLINO

LAZIO-INTER 0-3

MARCATORI: 6' Lautaro Martinez, 39' Sucic, 76' Mkhitaryan

LAZIO: 40 Motta; 77 Marusic, 13 Romagnoli, 34 Gila (57' 25 Provstgaard), 3 Pellegrini; 26 Basic, 6 Rovella (57' 4 Patric), 7 Dele-Bashiru; 22 Cancellieri (57' 18 Isaksen) 14 Noslin, 9 Pedro (63' 19 Dia).

In panchina: 77 Furlanetto, 99 Giacomone, 2 Gigot, 17 Nuno Tavares, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 24 Taylor,27 Maldini, 28 Przyborek, 29 Lazzari.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (64' 2 Dumfries); 17 Diouf, 8 Sucic (80' 48 Mosconi), 23 Barella (46' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (46' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez (64' 11 Luis Henrique).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Fontani - Biffi. Quarto Ufficiale: Sacchi. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Massa.

Note

Possesso palla: 41%-59%

Tiri totali: 9-14

Tiri in porta: 5-5

Espulso: Romagnoli (L) al 60esimo per condotta violenta.

Ammoniti: Pellegrini (L), Noslin (L), Mkhitaryan (I)

Corner: 4-1

Recupero: 1°T 0', 2°T 2'.

RIVIVI IL LIVE

92' - FISCHIA ABISSO, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO!!! L'INTER NON È SAZIA, LAZIO SCHIANTATA 3-0!!!

90' - Saranno due i minuti di recupero.

89' - Che giocata di Mosconi: dialogo con Luiz Henrique che lo lancia di prima, il ragazzo dell'Under 23 entra in area e calcia mandando alto di poco.

87' - Bella girata di Dia al limite dell'area, tiro sporcato da un difensore che finisce comodo in mano a Martinez.

86' - Ammonizione per Mkhitaryan, per fallo su Noslin.

84' - Noslin si accentra poi inciampa al momento del tiro, pallone abbondantemente fuori.

83' - Contropiede in scioltezza dell'Inter, concluso male da Frattesi con un tiro che finisce sul fondo.

82' - Qualche problema per Mkhitaryan. Abisso ferma il gioco. L'armeno si rialza.

80' - Finisce la partita di Sucic, debutto in Serie A per Mattia Mosconi.

IL GOL DI MKHITARYAN: Bravissimo prima Diouf a gestire un pallone soffiato alla difesa biancoceleste, ancora di più Bonny che potrebbe calciare ma poi va in hesitation e aspetta l'arrivo di Mkhitaryan. Palla all'armeno che di gran carriera arriva e piazza la palla sotto la traversa.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! HEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIKHHHHHHHHHH MKHHHHHHHHHHHHITARYAAAAAAAAANNNNNNNNNNN!!!

74' - Lazio che reclama per un corner su tocco di Martinez non ravvisato da Abisso, Noslin dice qualcosa di troppo e viene ammonito.

73' - Scambio Dia-Noslin, tiro dell'olandese contrastato da Luiz Henrique.

71' - Prova la torre Marusic, Acerbi in spaccata anticipa l'intervento di Martinez: altro corner.

70' - Come non detto: fiammata della Lazio con Noslin che si lancia in avanti e serve Isaksen. Tiro del danese ancora una volta respinto da Martinez.

69' - Sembra che la gara non abbia più molto da dire, Inter che palleggia nella sua metà campo.

63' - Nell'Inter fuori Lautaro e Bastoni, che sin qui era stato risparmiato ma all'uscita viene subissato di fischi, forse per rivalsa per quelli a Pedro: dentro Luis Henrique e Dumfries.

62' - Isaksen ha scosso la Lazio: altra conclusione del danese troppo con l'interno, palla fuori. Nella Lazio esce un fischiatissimo Pedro, dentro Dia

61' - Carlos Augusto rientra e salva sul tiro di Isaksen che salta Martinez in uscita, grande chiusura del brasiliano.

61' - Carlos Augusto fa uno sprint e prova il tiro, Motta para.

59' - Abisso torna e comunica la decisione: Romagnoli viene espulso!

58' - Romagnoli fa un brutto fallo su Bonny coi tacchetti esposti, Abisso estrae il giallo ma poi va all'OFR

57' - Fa un errore Martinez, la Lazio recupera la palla poi Basic calcia da fuori senza inquadrare la porta.

56' - Primi cambi per la Lazio: Provstgaard e Patric prendono il posto di GIla e Rovella, Isaksen entra per Cancellieri

55' - Lautaro lancia Frattesi che si inventa uno slalom in area e calcia mandando a lato.

53' - Pellegrini si autolancia in area, palla che però è troppo profonda e viene controllata da Martinez.

52' - Prova il tiro al volo Pedro, para Martinez. Fischi per l'ex Barcellona dal settore interista, troppo vivo il ricordo dello scorso maggio.

51' - Contropiede non sfruttato da Mkhitaryan su errore di Pellegrini, passaggio che lo stesso esterno intercetta anticipando Diouf.

50' - Stavolta Motta è molto bravo a sbarrare la strada a Bisseck, che si trova in posizione ideale per calciare respingendo e poi bloccando per evitare il ritorno del tedesco sul pallone.

48' - Primo giallo del match per Pellegrini, saltato da Bisseck che finisce atterrato nettamente dall'esterno biancoceleste.

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19.02 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.01 - Ufficiali i cambi: fuori Barella e Thuram, in campo Frattesi e Bonny.

19.00 - Cambi in arrivo per l'Inter: dentro Frattesi e Bonny.

HALFTIME REPORT - Chivu voleva una partita seria ed è stato accontentato: l'Inter disputa 45 minuti di valore assoluto, indirizzando subito il match con la rete di Lautaro Martinez pronto a piombare sulla torre di Marcus Thuram e poi gestisce il gioco a proprio piacimento, mettendo anche il secondo sigillo con la bordata di Petar Sucic che finalizza un'azione di classe sull'asse Lautaro Martinez-Andy Diouf. Insomma, primo tempo decisamente ben indirizzato dai nerazzurri.

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45' - Puntualissimo Abisso fischia la fine del primo tempo: Inter avanti sulla Lazio per 2-0 al termine di un primo tempo con poca storia.

45' - Non ci sarà recupero.

44' - Inter devastante: affonda Mkhitaryan, appoggio per Bastoni sul cui cross Diouf rimette in area, palla respinta dalla difesa sulla quale Barella calcia trovando un avversario.

IL GOL DI SUCIC: Che qualità questa Inter. Giocata finissima tra Lautaro e Diouf col francese che fa da pivot per i tocchi dell'argentino che poi trova fuori area Sucic pronto a scagliare un bolide da fuori col piattone che coglie in controtempo Motta.

39' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRR SUUUUUUUUUUUUUCIIIIIIIIIICCCCCCCCC!!!

38' - Crossa Marusic, palla sulla quale non arriva Noslin ma Martinez sì: parata comoda dello spagnolo.

34' - Tutto ok per Barella che gioca un gran pallone che né Thuram né Carlos Augusto riescono a raccogliere.

33' - Barella si allontana dallo sviluppo del gioco: ha accusato un problema alla gamba sinistra.

31' - Prova Barella, bella la conclusione ma il pallone finisce fuori dallo specchio della porta.

30' - Thuram anticipa Cancellieri, che interviene in maniera irregolare sul francese. Punizione pericolosa per i nerazzurri.

28' - Diouf fa uno scherzetto a Pedro, anticipandolo e strappando anche una rimessa laterale per l'Inter.

26' - Diouf punta l'area ma anziché calciare scarica su Barella che prova il cross per Lautaro, fermato da Gila.

26' - Momento di ferma del match, con l'Inter che controlla.

20' - Reclama Thuram, che raccoglie una conclusione di Barella respinta da Lautaro e calcia in piena area trovando l'opposizione col corpo e il tocco col braccio di GIla. Per Abisso è solo calcio d'angolo, il movimento dell'iberico è giudicato congruo.

17' - Lazio che riparte, Pellegrini si invola sulla sinistra poi mette in mezzo per Cancellieri anticipato da Carlos Augusto.

16' - Altra scucchiaiata di Barella dove Lautaro e Diouf non si intendono, altra rimessa per la Lazio.

14' - Brutto disimpegno difensivo dell'Inter, rimessa regalata alla Lazio.

14' - Calcia Noslin, conclusione debole che Martinez para con sicurezza.

12' - Strattonata di Barella a Pedro, punizione per la Lazio a ridosso dell'area nerazzurra.

12' - Strappo di Diouf fermato da Rovella ma l'azione prosegue, Thuram mette in mezzo con Motta che dopo una lieve incertezza riesce a respingere.

10' - Ancora Inter, ancora Thuram a manovrare e servire Diouf che mette in mezzo un cross respinto da Motta sui piedi ancora del Tikus che di prima intenzione manda sull'esterno della rete.

IL GOL DI LAUTARO: Rimessa in gioco di Bisseck, torre di Thuram e colpo fulmineo del Toro che sorprende una difesa passiva e stende Motta.

6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOO MAAAAAAAAAARTIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

6' - Bella combinazione Diouf-Thuram, tacco di Tikus e conclusione dell'ex Lens che viene respinta.

4' - Lancio di Barella per Carlos Augusto, che però viene neutralizzato da Marusic.

2' - Bastoni prova a proteggere una rimessa laterale, Cancellieri lo travolge e Abisso fischia punizione.

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18.00 - Sarà della Lazio il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.58 - Marusic e Lautaro davanti ad Abisso per il sorteggio del campo. Qualche spettatore in più rispetto a qualche minuto fa sugli spalti.

17.56 - Lazio e Inter entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Tanti saluti in particolare per Kolarov.

17.43 - Le due squadre riguadagnano gli spogliatoi. Fra poco ci sarà il calcio d'inizio.

17.32 - Spalti come prevedibile con ampi vuoti all'Olimpico, solo il settore ospiti, anche senza gli ultras nerazzurri, si presenta praticamente pieno.

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