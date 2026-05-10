Sette in pagella per tutti e tre i marcatori del pomeriggio di ieri dell'Olimpico, dove l'Inter di Cristian Chivu ha battuto per 3-0 la Lazio di Maurizio Sarri. Per Tuttosport vale un bel 7 tondo la prestazione di Lautaro, tanto quanto quella di Sucic e Mkhitaryan, ma anche il disegno messo in campo da Chivu che "non molla un centimetro, sceglie di far divertire la ThuLa e la vince nel primo tempo, prima di passare alla meritata gestione". Mezzo punto in meno per Diouf, Carlos Augusto e Thuram, ai quali il quotidiano torinese dà 6,5. Sufficienza tonda per tutti gli altri.