Sette in pagella per tutti e tre i marcatori del pomeriggio di ieri dell'Olimpico, dove l'Inter di Cristian Chivu ha battuto per 3-0 la Lazio di Maurizio Sarri. Per Tuttosport vale un bel 7 tondo la prestazione di Lautaro, tanto quanto quella di Sucic e Mkhitaryan, ma anche il disegno messo in campo da Chivu che "non molla un centimetro, sceglie di far divertire la ThuLa e la vince nel primo tempo, prima di passare alla meritata gestione". Mezzo punto in meno per Diouf, Carlos Augusto e Thuram, ai quali il quotidiano torinese dà 6,5. Sufficienza tonda per tutti gli altri. 

Sezione: Rassegna / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 11:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi