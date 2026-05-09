I prossimi Mondiali di calcio si apriranno con una formula inedita: si svolgeranno infatti non una, ma ben tre cerimonie di apertura, una per ciascuno dei Paesi ospitanti. Lo ha annunciato la FIFA. La prima andrà in scena l’11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico e precederà la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica, gara inaugurale del torneo. Annunciata la presenza del re del reggaeton J Balvin, della cantante messicano-spagnola Belinda e il calciatore messicano Alejandro Fernandez.

Il giorno successivo sarà il turno del Canada, che a Toronto vivrà la propria cerimonia prima della sfida con la Bosnia Erzegovina, accompagnata dalle esibizioni del cantante Vegedream, dell'attrice e ballerina di casa Nora Fatehi, fino all'esibizione di due star internazionali della musica come Alanis Morissette e Michael Bublé. In serata, a Los Angeles, gli Stati Uniti inaugureranno il loro Mondiale prima dell’esordio contro il Paraguay con uno show al Sofi Stadium che coinvolgerà Katy Perry, il rapper Future e Anitta, in un trittico di celebrazioni che segnerà l’avvio della prima edizione a 48 squadre.