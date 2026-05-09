Mattia Mosconi, all’esordio oggi nel 3-0 contro la Lazio, racconta le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV: “Inizialmente ero incredulo, non me l’aspettavo perché il mister non me l’aveva detto. Poi sono entrato spensierato come un ragazzino che sta realizzando il suo sogno. Dedico questa giornata alla mia mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici, alla mia ragazza.
Questo è solo l’inizio, dovrò continuare a lavorare sodo. L’ambizione è di continuare così, non sarà facile. Dovrò lavorare a testa bassa e dare il meglio di me stesso”.
Sezione: News / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 20:44
Autore: Ludovica Ferrante
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