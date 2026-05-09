In casa Inter sono già cominciate le valutazioni sulla rosa della prossima stagione. Una rosa che probabilmente andrà incontro ad un'importante rinfrescata considerata la presenza di un nutrito blocco di giocatori in scadenza di contratto. Ma anche altri giocatori non sono ancora ben sicuri di fare parte della rosa che difenderà lo Scudetto il prossimo anno: secondo Sport Mediaset, ad esempio, bisogna ancora chiarire quello che sarà il ruolo di Josep Martinez e se avrà effettivamente lui le chiavi del post-Yann Sommer; si aspettano poi eventuali offerte per Luis Henrique e Andy Diouf, giocatori che hanno comportato un esborso economico non indifferente ma il cui contributo non è stato sicuramente tra i più rilevanti.

La situazione 'croccante' riguarda il difensore Carlos Augusto: ci sono difficoltà per il rinnovo del contratto del brasiliano, che fa orecchie da mercante di fronte alla proposta di Viale della Liberazione. Non è da escludere che nel caso in cui le distanze si rivelassero incolmabili, l'ex Monza possa essere mess sul mercato o essere inserito in qualche trattativa come contropartita, ad esempio nell'eventuale operazione con la Roma per Manu Koné o per alleggerire le pretese dell'Atalanta per l'esterno Marco Palestra, ora in prestito al Cagliari dove è stato protagonista di un'annata superlativa.