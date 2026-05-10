L'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz, intervenuto a Sky Sport Unplugged, ha parlato di alcuni giovani talenti argentini accostati all’Inter, soffermandosi in particolare su Nico Paz. L’ex attaccante nerazzurro ha ammesso di apprezzare molto il fantasista argentino, pur ritenendo complicato un eventuale approdo a Milano: “A me piace certamente Nico Paz, ma so che è molto difficile perché non dipende da lui ma dal Real Madrid, che sicuramente lo riprenderà”.

Cruz ha poi sottolineato come il classe 2004 abbia già dimostrato grande personalità nel calcio italiano: “Conosce bene la Serie A, ha fatto un grandissimo campionato. Conosco anche suo padre, che è stato mio compagno insieme a Zanetti al Banfield. Mi piace molto, però sarà dura e non credo sia facile portarlo via”.

Nel corso dell’intervista, il “Jardinero” ha citato anche Franco Mastantuono come possibile profilo interessante per il futuro: “In quel ruolo mi piace anche Mastantuono, l’ho seguito al River Plate. Non ha tanto spazio nel Real Madrid e sta facendo fatica: potrebbe essere una bella opzione per una squadra che vuole investire su un giocatore importante”.