Nel post partita di Lazio-Inter, Christian Brocchi ha commentato il successo dei nerazzurri all’Olimpico soffermandosi sia sulla forza della squadra di Cristian Chivu sia sulle recenti dichiarazioni di José Mourinho.

Secondo Brocchi, la sconfitta potrà comunque essere utile alla Lazio in vista della finale di Coppa Italia: “È una sconfitta che servirà alla Lazio, perché avrà ancora più rispetto di un avversario fortissimo come l’Inter. Avrà una mentalità diversa, sapendo di non essere favorita. E non dimentichiamo che ci saranno di nuovo i tifosi: contro il Milan abbiamo visto quanto possano incidere”.

L’ex tecnico del Milan ha poi affrontato il tema del confronto tra Cristian Chivu e José Mourinho: “Per Chivu è un argomento delicato, si vede. Però ha ragione quando dice che è difficile fare paragoni tra epoche diverse: il calcio è cambiato molto”.

Brocchi si è espresso anche sul futuro di Alessandro Bastoni, accostato recentemente al Barcellona: “Credo che voglia diventare una bandiera dell’Inter. Se davvero avesse voluto andare via, certe voci sarebbero state molto più forti. Lui non ha mai spinto per partire”.

Infine, una frecciata piuttosto netta a Mourinho: “A me dà fastidio quando un allenatore importante cerca di sminuire il lavoro straordinario di un giovane come Chivu. Perché farlo? Da uno come Mourinho mi aspetterei complimenti sinceri. Uno come Ancelotti, ad esempio, sarebbe stato il primo a elogiare un suo ex giocatore senza parlare di ‘stelline’”.