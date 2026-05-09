Dopo l'incontro odierno avvenuto con Papa Leone, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni al portale VaticanNews: "Incontro straordinario, di una cordialità stupenda. Un discorso molto mirato e un'invocazione ai nostri calciatori che sono dei personaggi sicuramente popolari, ma anche fonti di ispirazione, per far sì che possano diffondere i valori dello sport che coincidono con quelli del cristianesimo. Hanno una responsabilità perchè sono fonti di ispirazione, nel bene e nel male, speriamo sempre nel bene. Su di loro ci sono le attenzioni dei giovani di oggi e gli uomini del domani, che formano la propria morale e l'etica attraverso gli esempi concreti di questi atleti dentro e fuori dal campo", ha detto Marotta.

Marotta si è anche soffermato su quello che l'ha colpito del Papa: "Ci ha colpito anche la sua cordialità e il suo discorso, che è stato preciso e mirato. E' stata un'esperienza bellissima per noi e per questi ragazzi. Lo sport spesso è stato strumento per eliminare tensioni, il ruolo dello sportivo è fondamentale per far sì che prevalga la pace e i valori dello sport, che sono quelli dell'umanità e della cristianità. Noi siamo molto portati verso l'inclusione per i ragazzi più sfortunati, attraverso lo sport cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori".