Dopo l'incontro odierno avvenuto con Papa Leone, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni al portale VaticanNews: "Incontro straordinario, di una cordialità stupenda. Un discorso molto mirato e un'invocazione ai nostri calciatori che sono dei personaggi sicuramente popolari, ma anche fonti di ispirazione, per far sì che possano diffondere i valori dello sport che coincidono con quelli del cristianesimo. Hanno una responsabilità perchè sono fonti di ispirazione, nel bene e nel male, speriamo sempre nel bene. Su di loro ci sono le attenzioni dei giovani di oggi e gli uomini del domani, che formano la propria morale e l'etica attraverso gli esempi concreti di questi atleti dentro e fuori dal campo", ha detto Marotta.
Marotta si è anche soffermato su quello che l'ha colpito del Papa: "Ci ha colpito anche la sua cordialità e il suo discorso, che è stato preciso e mirato. E' stata un'esperienza bellissima per noi e per questi ragazzi. Lo sport spesso è stato strumento per eliminare tensioni, il ruolo dello sportivo è fondamentale per far sì che prevalga la pace e i valori dello sport, che sono quelli dell'umanità e della cristianità. Noi siamo molto portati verso l'inclusione per i ragazzi più sfortunati, attraverso lo sport cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori".
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Altre notizie
- 00:00 Non è un problema mio
- 23:45 Brocchi difende Chivu: "Perché Mourinho deve sminuire il suo lavoro?"
- 23:30 Dossena si difende: "Accuse infamanti, il razzismo non mi appartiene"
- 23:15 Puyol promuove Bastoni: "Ottimo difensore, ma giocare nel Barça non è facile"
- 23:00 Il Mondiale '26 si fa in tre: come i Paesi ospitanti e le cerimonie di apertura
- 22:45 Alla Juve basta un gol lampo di Vlahovic: 1-0 al Lecce e tre punti d'oro per la Champions
- 22:30 Razzismo in Udinese-Cagliari, Zaniolo attacca: "Dossena non scenda più in campo"
- 22:15 Romano: "Mkhytarian valuta il ritiro, Diouf vorrebbe restare all'Inter"
- 22:00 Marotta: "Ci ha colpito la cordialità del Papa. Valori sportivi coincidono con cristianesimo"
- 21:45 Beukema ricorda: "Quel 20 aprile 2025 la vittoria contro l'Inter ci ha dato grandi emozioni"
- 21:30 videoLazio-Inter 0-3, Tramontana: "Grande partita, squadra attenta e motivata. Bel biglietto da visita per la finale"
- 21:15 Lazio-Inter, la moviola: corretto il rosso estratto a Romagnoli. Direzione ok di Abisso
- 20:57 Lazio, Marusic in conferenza: "In finale sarà diverso. Romagnoli ha detto..."
- 20:53 Lazio, Sarri in conferenza: "Sbagliato pensare che oggi non contava un c***o"
- 20:46 Luis Henrique a Sky: "Mercoledì sarà diverso, ma oggi abbiamo dimostrato chi siamo"
- 20:44 Mosconi a ITV: "Sono entrato in campo spensierato, questo è solo l'inizio"
- 20:43 Lazio, Marusic a DAZN: "Inter troppo forte, non puoi concederle neanche un metro"
- 20:40 Chivu a ITV: "Vogliamo onorare il campionato. In finale sarà una Lazio diversa"
- 20:34 Chivu in conferenza: "Sucic può fare il regista. Coppa Italia? Sarà diverso"
- 20:31 Lazio, Sarri a DAZN: "L'Inter non ha fatto nulla di eccezionale, gara normalissima"
- 20:30 Diouf a ITV: "Mercoledì stessa avversaria e stesso stadio, ma sarà tutto diverso"
- 20:29 Chivu a DAZN: "Cambio modulo? Mi viene in mente il 5-5-5". Poi la 'risposta' a Mou
- 20:24 Luis Henrique a ITV: "Io sono pronto al 100%, poi decide l'allenatore"
- 20:21 Diouf in conferenza: "Ottimo rapporto con Chivu e i compagni. Il ruolo..."
- 20:19 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Io come Meazza? Un orgoglio. A Mosconi ho detto..."
- 20:18 Mkhitaryan a DAZN: "I miei compagni all'Inter mi hanno allungato la vita"
- 20:10 Diouf a DAZN: "Voglio restare all'Inter. Io da punta? Non è la prima volta"
- 19:55 liveLa prima da CAMPIONI D'ITALIA! Il POST PARTITA di LAZIO-INTER. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 19:54 Avviso ai naviganti: l'Inter ha ancora fame. Nerazzurri senza pietà, 3-0 alla Lazio
- 19:51 Lazio-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 19:48 Lazio-Inter, le pagelle - La ThuLa splende di giorno. Bisseck-Sucic, segnali per la finale
- 19:48 Lazio-Inter 0-3, Triplice Fischio - Serietà e personalità: buona la prova generale
- 17:31 Lazio, Sarri: "Zaccagni dovrebbe farcela per la finale, sensazioni positive"
- 17:25 La Federcalcio iraniana: "Sì ai Mondiali 2026, ma alle nostre condizioni"
- 17:23 Lazio, Dele-Bashiru: "Sarri allenatore top, cura molto i dettagli"
- 17:21 Mkhitaryan a DAZN: "L'incontro col Papa bella esperienza. Il gol al Parma? Lo volevo"
- 17:16 Chivu: "Lautaro sta bene, vogliamo dargli 60'. Ho scelto Thuram perché..."
- 17:12 Mkhitaryan a ITV: "Scudetto già vinto? Non cambia nulla, servirà serietà”
- 17:10 Di Maggio: "Restare al Padova? Vedremo in futuro le intenzioni del club"
- 17:02 Serie A, l'Udinese passa a Cagliari: 2-0 all'Unipol Domus
- 16:45 FOTO - Lazio-Inter, ospiti in campo con la terza maglia
- 16:42 videoLazio-Inter, le due tifoserie insieme a Ponte Milvio
- 16:25 Bologna, due settimane di stop per Vitik: in bilico per la gara con l'Inter
- 16:10 L'Inter non dimentica la Inzaghi-band: Barella e Thuram esultano con Spicciariello
- 15:55 Milano, il Comune avvisa Milan e Inter: "Tunnel Via Patroclo da modificare"
- 15:40 La Serie A per la giornata dell'Europa: in campo coi vessilli dell'Unione
- 15:25 UFFICIALE - Bonny ha scelto la Costa d'Avorio: per lui chance Mondiale
- 15:10 Sky - Ancora qualche dubbio per Chivu. Salgono le quotazioni di Lautaro
- 14:55 Timidi sondaggi da B e C: fino al Parma nessuno credeva in Chivu
- 14:40 Roma, Gasperini: "Koné incedibile? Nessuno lo è ormai. Io spero che resti"
- 14:25 Bellinazzo: "La Champions porta delle cifre enormi. Basti pensare all'Inter"
- 14:10 Parma, Cuesta: "Pellegrino poteva fare meglio sull'1-0 Inter? Poi dite..."
- 13:55 Cinque squadre fisse in Champions: le Leghe pronte a pressare la UEFA
- 13:40 SM - Carlos Augusto, rinnovo in alto mare: possibili sbocchi sul mercato
- 13:25 Tutta (o quasi) la 37esima di A alle 12.30? Inter-Verona l'unica esclusa
- 13:10 Atalanta, D'Amico ai saluti: tutto definito per l'arrivo di Giuntoli
- 12:50 Milan, Allegri spiega quando sono calate le motivazioni per lo Scudetto
- 12:30 Mourinho: "Lautaro o Milito? Diego. Chivu non era un allenatore in campo"
- 12:15 Verso Lazio-Inter, i convocati di Maurizio Sarri: out Cataldi e Zaccagni
- 12:01 L'Inter incontra il Papa Leone XIV. Il Pontefice: "Siate testimoni di valori"
- 11:44 Lazio, Patric: "Vincere con l'Inter per arrivare al meglio alla finale"
- 11:27 Corsera - Lazio-Inter, prove generali della finale di Coppa Italia
- 11:12 Collovati a FcIN: "Chivu predestinato. Non ha commesso l'errore di altri allenatori"
- 10:57 Aprile è dolce per Marija Milinkovic: miglior giocatrice con Cecilie Fløe
- 10:42 Caldara: "Milan? Dopo il derby credevo potesse lottare per lo scudetto"
- 10:28 TS - Inter macchina di gol: Chivu 'insegue' Conte e Inzaghi
- 10:13 Corsera - Schenone, la posizione su Rocchi. E ha ricordato che Doveri...
- 09:59 TS - Arbitri, Schenone resta non indagato: una buona notizia per l'Inter
- 09:44 CdS - Inchiesta arbitri, dalle audizioni di ieri nessun nuovo indagato
- 09:29 CdS - Lazio-Inter senza tifo organizzato: appuntamento fuori dall'Olimpico