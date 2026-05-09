Le voci che accostano Alessandro Bastoni al Barcellona continuano a circolare con insistenza e anche una leggenda blaugrana come Carles Puyol ha detto la sua sul possibile interesse dei catalani per il difensore dell’Inter.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex capitano del Barça ha elogiato le qualità del centrale nerazzurro, pur sottolineando le difficoltà tattiche che comporta giocare nella retroguardia blaugrana: “Bastoni difensore giusto per il Barcellona? Bisognerebbe chiederlo a Deco… Penso che sia un ottimo difensore”.

Puyol ha poi evidenziato come il sistema di gioco del Barcellona richieda caratteristiche molto specifiche ai propri centrali: “Giocare come difensore al Barcellona non è facile con una difesa così alta. A volte è difficile adattarsi”.

Nonostante questo, l’ex bandiera catalana si fida delle valutazioni della dirigenza blaugrana: “Se il club pensa di dover andare a prendere Bastoni, allora penso che stiano comprando un giocatore molto forte e lo avranno analizzato perfettamente per capire se è la scelta giusta”.

Infine, Puyol ha ricordato come, oltre agli aspetti tecnici, contino anche quelli economici: “Puoi volere un giocatore, ma poi bisogna capire se ci sono le condizioni per comprarlo”.