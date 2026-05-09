"Abbiamo avuto un approccio molle, eravamo passivi in fase offensiva e difensiva. Non c'era movimento senza palla, abbiamo avuto un approccio bruttissimo. Penso si sia trattato di un aspetto mentale, visto cosa abbiamo fatto nel secondo tempo". Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parlando a DAZN dopo il brutto 3-0 contro l'Inter.

Cosa dovete fare per resettare in vista della finale di Coppa Italia?

"L'Inter non ha fatto nulla di eccezionale, ha fatto una partita normalissima, non mi è sembrato spingessero al massimo. Visto che il risultato è tutta colpa nostra, dobbiamo mettere a posto le nostre cose. Non si può avere un approccio così contro una squadra come l'Inter che è più forte di noi tecnicamente. Dovevamo essere propositivi in fase offensiva e cattivi in fase difensiva. Lo abbiamo fatto in inferiorità numerica presentandoci 3-4 volte davanti alla porta. Bisogna capire che la partita di oggi è più colpa nostra che merito degli avversari, che rimangono più forti di noi".

Credevate al settimo posto?

"Noi sapevamo di avere poche possibilità di agganciare l'Atalanta, qualcuna c'era. L'ho rimarcato più volte, poi sul campo direi di no".

Sarà tutta un'altra storia mercoledì...

"Noi speriamo di sì, oggi è stato umiliante sentire solo il tifo dell'Inter nel nostro stadio. E' stato pesante".