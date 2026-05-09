Attraverso il proprio canale Whatsapp, l’esperto di mercato Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di due centrocampisti nerazzurri, Henrikh Mkhitaryan e Andy Diouf.

“Le valutazioni di Henrikh Mkhytarian sono legate a un possibile ritiro dal calcio giocato a fine stagione.

Come svelato a febbraio, l’armeno deve decidere tra un’altra possibile stagione e un addio al calcio giocato dopo un’annata vincente a 37 anni.

“Deciderò presto”, ha confermato oggi”, si legge sull’armeno.

“Andy Diouf sul futuro: “Voglio rimanere all’Inter, qui sto bene” ️

Il club valuterá la sua situazione a fine stagione ma Diouf apre totalmente alla permanenza”, il commento invece sul francese.

Sezione: Focus / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 22:15
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture