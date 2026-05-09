Sam Beukema, difensore del Napoli, nell'intervista a Radio Crc ha ripercorso anche il passato, a cominciare dai risultati ottenuti nel corso della passara stagione. In particolar modo la vittoria contro l'Inter nel giorno di Pasqua: "In quel Bologna-Inter del 20 aprile 2025 fino alla fine della partita noi pensavamo al nostro percorso, alla vittoria che volevamo portare a casa: fu una partita molto intensa, con tante emozioni. Dopo abbiamo visto tantissimi video da Napoli (ride n.d.r.): è stato bello".