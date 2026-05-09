Alla vigilia della gara di campionato dell'Olimpico contro l'Inter, il difensore spagnolo della Lazio Patric è chiamato a presentare il match coi nerazzurri nell'intervista rilasciata all'interno del Matchday Programme della sfida: "Vogliamo vincere per continuare a inseguire il settimo posto in classifica, che possiamo raggiungere, e arrivare al migliore dei modi alla finale di Coppa Italia: un ulteriore successo in campionato ci aiuterebbe ancor di più per la partita di mercoledì”.

Saranno giorni intensi, tra Inter e derby…
“Quattro mesi fa, non avremmo mai pensato di arrivare a questa settimana con così tanto in gioco. Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili in campionato e Coppa Italia. Siamo molto motivati ​​a vivere e affrontare questi giorni".

Quanto è bello aver giocato con due Club per te così importanti come Lazio e Barcellona?
“Questo fa capire che tipo di calciatore sono, uno che pensa prima di tutto al bene della squadra, a vincere, che mette gli interessi dello spogliatoio davanti a tutto. Cerco di dare il 100% in ogni allenamento, mi preparo tutti i giorni per dare il massimo alla Lazio e mi aspetto lo stesso dai miei compagni, cioè vivere il calcio come uno stile di vita. Sono orgoglioso della mia carriera e del percorso fatto finora.”

Sezione: L'avversario / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 11:44 / Fonte: Laziolive.tv
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.