Alla vigilia della gara di campionato dell'Olimpico contro l'Inter, il difensore spagnolo della Lazio Patric è chiamato a presentare il match coi nerazzurri nell'intervista rilasciata all'interno del Matchday Programme della sfida: "Vogliamo vincere per continuare a inseguire il settimo posto in classifica, che possiamo raggiungere, e arrivare al migliore dei modi alla finale di Coppa Italia: un ulteriore successo in campionato ci aiuterebbe ancor di più per la partita di mercoledì”.

Saranno giorni intensi, tra Inter e derby…

“Quattro mesi fa, non avremmo mai pensato di arrivare a questa settimana con così tanto in gioco. Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili in campionato e Coppa Italia. Siamo molto motivati ​​a vivere e affrontare questi giorni".

Quanto è bello aver giocato con due Club per te così importanti come Lazio e Barcellona?

“Questo fa capire che tipo di calciatore sono, uno che pensa prima di tutto al bene della squadra, a vincere, che mette gli interessi dello spogliatoio davanti a tutto. Cerco di dare il 100% in ogni allenamento, mi preparo tutti i giorni per dare il massimo alla Lazio e mi aspetto lo stesso dai miei compagni, cioè vivere il calcio come uno stile di vita. Sono orgoglioso della mia carriera e del percorso fatto finora.”