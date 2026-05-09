Dopo Cristian Chivu e Henrikh Mkhitaryan, è Fisayo Dele-Bashiru a presentarsi davanti ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Il focus è su Maurizio Sarri, per cui il nigeriano spende parole di grande stima: "E' un allenatore top, cura molto i dettagli. Il suo stile di gioco mi ha aiutato molto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico. Ha migliorato il mio gioco. Tutti i tifosi lo amano, sono molto felice". 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 17:23
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.