Il primo episodio da moviola di Lazio-Inter, passato ai raggi X della Gazzetta dello Sport, avviene al 20esimo quando "Thuram tira e Gila davanti a lui devia il pallone col il braccio in posizione non punibile visto che è lungo il corpo", ma "niente rigore". Il secondo episodio avviene a inizio ripresa, quando arriva anche il primo giallo della partita a Luca Pellegrini dopo un fallo su Bisseck. Al 59esimo arriva l'episodio che affossa i biancocelesti: fallaccio di Romagnoli su Bonny e "rosso (corretto) per fallo grave di gioco. Al 74’ Abisso sbaglia a non concedere l’angolo alla Lazio (Martinez tocca il pallone in uscita), proteste di Noslin: ammonito".