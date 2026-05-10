Arrivano aggiornamenti importanti sul fronte mercato in casa Inter in vista della prossima sessione estiva. A fare il punto è Fabrizio Romano, che ha analizzato la situazione di Benjamin Pavard, attualmente in prestito all’Olympique de Marseille.

Secondo quanto riportato, il club francese non avrebbe intenzione di esercitare il riscatto del difensore, anche se la situazione interna potrebbe cambiare con l’arrivo di un nuovo allenatore e direttore sportivo. In questo scenario, Pavard farebbe quindi ritorno a Milano.

Tuttavia, il rientro in nerazzurro sarebbe solo temporaneo. Per la dirigenza interista, infatti, la posizione del difensore sarebbe già definita: “Per il club nerazzurro Pavard è un capitolo chiuso”, ha spiegato Romano, sottolineando come il giocatore sia considerato fuori dal progetto tecnico. Se poi dovessero arrivare delle scuse per il modo in cui il calciatore è voluto andare via, allora se ne potrebbe riparlare. Ma ad oggi il rapporto è chiuso.

Nonostante alcuni contatti con il mercato saudita, la situazione resta aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane. L’Inter, nel frattempo, lo considera di fatto sul mercato e pronta a valutare eventuali offerte per una cessione definitiva.