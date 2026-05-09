Nel post-partita della sfida tra Udinese e Cagliari, valida per la 36ª giornata di Serie A, esplode un caso destinato a far discutere. L’attaccante bianconero Keinan Davis ha accusato il difensore rossoblù Alberto Dossena di avergli rivolto un insulto razzista nei minuti conclusivi del match, episodio che avrebbe innescato tensioni e un acceso confronto in campo tra i giocatori.

A rendere pubblica la propria versione è stato lo stesso Davis, che tramite una storia su Instagram ha condiviso un’immagine dell’avversario accompagnata da parole durissime: “Questo vigliacco razzista mi ha dato della ‘scimmia’ durante la partita. Spero che la Serie A prenda provvedimenti, ma vedremo”.

A sostegno del compagno è intervenuto anche Nicolò Zaniolo: "Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”.

Il Cagliari comunque dal canto suo ha preso le distanze da quanto accaduto, con una nota in cui si legge: "Cagliari Calcio apprende con sorpresa e profondo disappunto il comunicato diffuso da Udinese Calcio al termine della gara odierna. (...) Quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro obiettivo".