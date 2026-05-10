Dopo il triste lutto per la dipartita di Evaristo Beccalossi, la figlia Nagaja, che aveva già addolcito il ricordo del Becca svelando di avergli regalato l'ultimo grande sorriso comunicandogli la vittoria dello scudetto, ha ringraziato tutti coloro che hanno mostrato vicinanza con una parola o un pensiero in questi giorni di profondo dolore. 

"In questi giorni così difficili ci siete stati accanto con una presenza discreta ma preziosa - si legge in una storia pubblicata su Instagram -. Vedere così tante persone passare a salutare il babbo, fermarsi con un pensiero, un abbraccio o anche solo uno sguardo, ci ha profondamente commosse. Sapere quanto affetto lo circondasse ci ha dato forza e conforto. Io e mamma porteremo nel cuore la vicinanza che ci avete dimostrato. Grazie a tutti".

Sezione: News / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi