Tanti promossi nell'Inter dopo il netto 3-0 sulla Lazio di ieri sera. Nelle pagelle del Corriere dello Sport abbondano le sufficienza e voti positivi: Lautaro Martinez è il migliore e strappa il 7,5, mentre Bisseck, Diouf, Sucic e Mkhitaryan strappano il 7, così come Chivu. Ecco i voti e i giudizi del quotidiano romano:

Chivu (all.) 7

La sua Inter dopo lo Scudetto ha ancora fame, è bella da vedere ed è a tratti inarrestabile.

J. Martinez 6,5

Attento nella gestione del pallone, non si fa sorprendere dalla conclusione di Isaksen.

Bisseck 7

Spinge per tutta la gara mettendo in grossa difficoltà Pellegrini. Anche le sue rimesse laterali sono un’arma.

Acerbi 6,5

Partita di ordinaria amministrazione e senza grossi rischi.

Bastoni 6,5

Una garanzia dietro, con l’aggiunta della progressione palla al piede che porta all’azione del gol del 2-0.

Luis Henrique (18’ st) 6,5

Diagonale perfetta a chiudere la conclusione di Noslin a botta sicura.

Diouf 7

Imprendibile sulla destra, una spina nel fianco costante per la difesa della Lazio.

Barella 6,5

Gioca a tutto campo. Chivu lo toglie all’intervallo per fargli risparmiare minuti per mercoledì.

Frattesi (1’ st) 6

Dà il cambio a Barella garantendo alto ritmo, pressing e inserimenti.

Sucic 7

Presenza costante nel gioco nerazzurro. Mette la firma con un gran gol.

Mosconi (35’ st) sv

Mkhitaryan 7

La rete è la ciliegina finale di una prestazione importantissima in entrambe le fasi. Preziosissimo per l’equilibrio della squadra di Chivu.

Carlos Augusto 6,5

Sfiora il gol con uno dei sui slanci in avanti e poco dopo ne salva uno fatto di Isaksen.

Thuram 6,5

Sponda di testa perfetta per l’1-0 di Lautaro e due conclusioni pericolose. Anche lui richiamato in panchina all’intervallo.

Bonny (1’ st) 6,5

Fa espellere Romagnoli e serve l’assist per la rete di Mkhitaryan.

L. Martinez 7,5

Girata al volo deliziosa e potente per il gol del vantaggio. Poi l’assist per Sucic e una prestazione da trascinatore assoluto.

Dumfries (18’ st) 6

Entra a partita virtualmente finita e chiude da capitano.