Tanti promossi nell'Inter dopo il netto 3-0 sulla Lazio di ieri sera. Nelle pagelle del Corriere dello Sport abbondano le sufficienza e voti positivi: Lautaro Martinez è il migliore e strappa il 7,5, mentre Bisseck, Diouf, Sucic e Mkhitaryan strappano il 7, così come Chivu. Ecco i voti e i giudizi del quotidiano romano:

Chivu (all.) 7 
La sua Inter dopo lo Scudetto ha ancora fame, è bella da vedere ed è a tratti inarrestabile.  

J. Martinez 6,5 
Attento nella gestione del pallone, non si fa sorprendere dalla conclusione di Isaksen. 

Bisseck 7 
Spinge per tutta la gara mettendo in grossa difficoltà Pellegrini. Anche le sue rimesse laterali sono un’arma. 

Acerbi 6,5 
Partita di ordinaria amministrazione e senza grossi rischi. 

Bastoni 6,5 
Una garanzia dietro, con l’aggiunta della progressione palla al piede che porta all’azione del gol del 2-0. 
Luis Henrique (18’ st) 6,5 
Diagonale perfetta a chiudere la conclusione di Noslin a botta sicura. 

Diouf 7 
Imprendibile sulla destra, una spina nel fianco costante per la difesa della Lazio. 

Barella 6,5 
Gioca a tutto campo. Chivu lo toglie all’intervallo per fargli risparmiare minuti per mercoledì. 
Frattesi (1’ st) 6 
Dà il cambio a Barella garantendo alto ritmo, pressing e inserimenti. 

Sucic 7 
Presenza costante nel gioco nerazzurro. Mette la firma con un gran gol. 
Mosconi (35’ st) sv 

Mkhitaryan 7 
La rete è la ciliegina finale di una prestazione importantissima in entrambe le fasi. Preziosissimo per l’equilibrio della squadra di Chivu. 

Carlos Augusto 6,5 
Sfiora il gol con uno dei sui slanci in avanti e poco dopo ne salva uno fatto di Isaksen. 

Thuram 6,5 
Sponda di testa perfetta per l’1-0 di Lautaro e due conclusioni pericolose. Anche lui richiamato in panchina all’intervallo. 
Bonny (1’ st) 6,5 
Fa espellere Romagnoli e serve l’assist per la rete di Mkhitaryan. 

L. Martinez 7,5 
Girata al volo deliziosa e potente per il gol del vantaggio. Poi l’assist per Sucic e una prestazione da trascinatore assoluto. 

Dumfries (18’ st) 6 
Entra a partita virtualmente finita e chiude da capitano. 

Sezione: Focus / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 09:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.