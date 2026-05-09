"Sicuramente per noi è difficile giocare in questo stadio senza tifosi. Abbiamo sbagliato totalmente l'approccio tutti, non ci si può permettere di farlo contro i campioni d'Italia. Possiamo imparare tante cose da questa partita e prepararci bene per la finale di mercoledì". Lo ha detto Adam Marusic, parlando a DAZN a margine del netto 3-0 inflitto dall'Inter alla Lazio.

Cosa dovrà cambiare mercoledì?

"Non possiamo sbagliare l'approccio in questo modo, eravamo troppo lunghi nel primo tempo, abbiamo dato tanto spazio all'Inter per giocare. Nel secondo tempo abbiamo creato di più anche con l'uomo in meno. Dobbiamo crederci, sono i piccoli dettagli che fanno la differenza contro queste grandi squadre. Loro hanno dimostrato che non gli puoi lasciare neanche un metro perché sono troppo forti. Dobbiamo rivedere cosa abbiamo sbagliato, sicuramente con lo stadio pieno sarà una gara totalmente diversa. Lo abbiamo dimostrato di poter fare belle partite con il nostro pubblico a sostenerci".

Dovete crederci mercoledì.

"Sì, sono d'accordo. E' inaccettabile l'atteggiamento del primo tempo di oggi. Spero che con i tifosi presenti possiamo fare risultato, ci daranno sicuramente una spinta in più".