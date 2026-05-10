Dopo le analisi fatte alle tv e in conferenza stampa, il giocatore della Lazio, Adam Marusic ha parlato anche nella zona mista dell'Olimpico dopo il ko per 3-0 incassato ieri pomeriggio contro l'Inter in Serie A. Di seguito le parole del montenegrino riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Testa già a mercoledì?

"Forse sì. Abbiamo parlato tanto col mister in settimana, ci eravamo detti di non pensare alla prossima. Però penso che ognuno di noi ha pensato alla prossima. Approccio completamente sbagliato, dobbiamo entrare con più forza, essere più determinati. Solo così si possono fare grandi risultati".

Cosa deve accadere mercoledì?

"L'approccio dev'essere completamente diverso. Dobbiamo lottare su ogni pallone, alla fine sono i piccoli dettagli a fare la differenza, non si possono lasciare 2-3 metri ai giocatori che hanno. Dobbiamo essere concentrati al massimo".

Tifosi?

"I tifosi ci danno sempre una spinta in più, sicuramente sarà una partita molto diversa. Con loro possiamo fare grandi risultati, come già abbiamo dimostrato quest'anno".

Rovella?

"Si sta allenando bene, sta in forma. Ho parlato anche con lui, ci può dare una mano, è troppo importante per noi. Sicuramente può giocare mercoledì".

Siete pronti per queste due partite?

"Queste due partite possono cambiare il nostro campionato. Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno, giochiamo due partite troppo importanti. Può cambiare tutto".