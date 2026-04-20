Brutto episodio ieri fuori dai cancelli del Bentegodi al termine di Verona-Milan. L'attaccante dell'Hellas Gift Orban, evidentemente nervoso per la partita, ha preferito evitare un gruppetto di tifosi gialloblu rimasto ad attendere i giocatori; quando uno dei sostenitori ha colpito la sua automobile con una manata, il nigeriano è schizzato fuori dal veicolo per aggredire il responsabile, rissa sedata da altre persone intervenute per placare gli animi. L'episodio è stato ripreso da un telefono ed è stato poi trasmesso dall'emittente locale veronese Telenuovo.

Poche ore dopo, l'Hellas Verona ha pubblicato un comunicato nel quale prende le distanze dall'accaduto: "Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti". Grana che gli scaligeri avrebbero evitato sicuramente volentieri, che si aggiunge ad una situazione sul campo già difficile, con la lotta per la salvezza che si fa sempre più complicata per la squadra di Paolo Sammarco.