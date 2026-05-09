È Andy Diouf il giocatore dell'Inter che si presenta nella sala stampa dell'Olimpico di Roma per un commento a caldo sulla convincente vittoria in campionato contro la Lazio, avversaria anche mercoledì prossimo nella finale di Coppa Italia. Tutte le parole del calciatore nerazzurro raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Ti piace il ruolo di esterno destro?

"Per me giocare è importante, fare il centrocampista è ovviamente il mio ruolo. Ma l'importante è giocare".

Che stagione è stata per te?

"E' la mia prima stagione qui, ho un ottimo rapporto con i compagni e con il mister. Step by step".

Se l'Inter ti chiedesse di giocare da esterno anche in futuro, lo accetteresti?

"Ne dovrei prima parlare con il mister, ma certo. Poi ovvio che sono un centrocampista e cambiare un ruolo non è semplice".

Pensavi di poter vincere subito?

"Vincere subito era importante, quest'anno c'era una nuova energia e un nuovo allenatore rispetto all'anno scorso. Quindi sì".

Sapete che la partita di mercoledì sarà diversa?

"Certo, sarà diversa. Ci saranno le stesse squadre ma non sarà la stessa partita. Vogliamo comunque vincere".