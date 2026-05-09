L'Inter arriva a Roma forte di uno scudetto già conquistato e supera 3-0 la Lazio in campionato, in attesa del secondo round di mercoledì prossimo che vale la Coppa Italia. Cristian Chivu parla in sala stampa dopo il primo atto dell'Olimpico e FcInterNews.it, sul posto con il proprio inviato, vi riporta le parole del tecnico nerazzurro.

L'Inter ha fatta una partita seria. Dove lavorerai ora in vista di mercoledì?

"Nel mantenere la serietà, sapendo che una finale è diversa da oggi per noi e per loro. Dobbiamo essere pronti, senza perdere la personalità e quello di buono che abbiamo fatto in stagione e a tratti anche questa sera".

Quanto Sucic può fare il regista in futuro?

"Ha sempre giocato a due e lo fa anche con la Croazia, è abile a fare certe cose. Sapevamo che poteva fare quel ruolo per qualità, caratteristiche e coraggio di rompere le azioni. Oggi ha fatto una gran gol e una grande partita, forse nel secondo tempo è calato un po' come tutti. Impariamo la lezione e andiamo avanti. Ha avuto alti e bassi, ha avuto dei problemi, ma abbiamo un giovane giocatore che è bravo".

Quanta voglia c'è di vincere la Coppa Italia per Beccalossi? Deluso dal mancato minuto di silenzio per Beccalossi?

"A questo non ci avevo pensato... Ci manca una persona cara anche per il mondo Inter, facciamo le condoglianze alla famiglia. Ci è sempre stato vicino. Sul minuto di silenzio non so, ma da quando abbiamo saputo la notizia abbiamo sempre pensato a lui".