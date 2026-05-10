Ieri pomeriggio circa ventimila tifosi hanno riempito lo stadio Olimpico, mentre gli esponenti delle curve di Lazio e Inter (gemellate) non sono entrate allo stadio per solidarietà e sono rimasti fuori in zona Ponte Milvio (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO) per seguire la partita e continuare la protesta biancoceleste contro il presidente Claudio Lotito. Il clima sarà completamente diverso mercoledì sera, quando è in programma la finale di Coppa Italia: in quel caso lo stadio sarà pieno dopo il tutto esaurito registrato nella vendita dei biglietti dei giorni scorsi, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Su richiesta dei gruppi organizzati, i tifosi della Lazio entreranno in maglia celeste, una condizione necessaria per la coreografia che sarà esposta. Mercoledì sarà anche l'occasione per salutare Pedro, che lascerà la squadra al termine della stagione dopo cinque anni intensi nella Capitale, sponda biancoceleste. La Curva Nord hanno chiesto al giocatore di presentarsi sotto il settore al termine della gara, indipendentemente dal risultato, per rendergli omaggio in uno stadio pieno, dato che poi non entreranno più per il resto della stagione, proseguendo la protesta.