Mentre l'Inter di Cristian Chivu è a colloquio con il Santo Padre (LEGGI QUI), appuntamento della giornata che ha fatto da apripista agli impegni da affrontare oggi nella Capitale, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questo pomeriggio in programma all'Olimpico contro i campioni d'Italia alle ore 18:00. Restano out Cataldi e Zaccagni. Di seguito la lista completa.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 12:15
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi