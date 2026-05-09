Mentre l'Inter di Cristian Chivu è a colloquio con il Santo Padre (LEGGI QUI), appuntamento della giornata che ha fatto da apripista agli impegni da affrontare oggi nella Capitale, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questo pomeriggio in programma all'Olimpico contro i campioni d'Italia alle ore 18:00. Restano out Cataldi e Zaccagni. Di seguito la lista completa.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.