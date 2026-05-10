Se le premesse sono queste, "Maurizio Sarri farebbe bene a essere preoccupato in vista della finale di Coppa Italia" di mercoledì sera all’Olimpico. Giocando senza pressioni l'Inter sprigiona "in modo quasi naturale tutta la sua potenza offensiva". E la Lazio ha testato con mano i rischi in un pomeriggio di test che ha visto pure "l’epifania di capitan Lautaro" come si legge su Tuttosport che ricorda: "L’argentino aveva salutato con la doppietta segnata alla Roma e si è ripresentato alla prima da titolare dopo l’infortunio con un gol", segnando il gol "numero 174 in nerazzurro, agguantato al terzo posto nella classifica dei bomber di tutti i tempi Roberto Boninsegna".

A completare il cerchio del pomeriggio romano sono Petar Sucic con "delizioso tiro di mancino piazzato con precisione alle spalle di Motta", su assistenza sempre del capitano (sempre più capocannoniere, l'unico nella storia nerazzurra a riuscire a vincere due scudetti da re dei bomber era stato Giuseppe Meazza)" ed Henrikh Mkhitaryan che "saluterà a fine stagione", si legge ancora su TS che lascia spazio anche a Mattia Mosconi, attaccante classe 2007 della Primavera buttato nella mischia da Chivu "che nel finale ha anche sfiorato il poker".

"Altre note interessanti in vista della prossima stagione e pure del mercato che verrà sono arrivate da Andy Diouf, utilizzato a tutta fascia sulla corsia di destra" si legge ancora sul quotidiano torinese che spiega: "C’è da lavorarci ma l’Inter il possibile erede di Denzel Dumfries potrebbe averlo già in casa". Il francese ha confermato la sua grandissima duttilità, facendo l'attaccante dopo l’uscita dal campo di Lautaro, andando in coppia con Bonny fino all'ingresso di Mosconi. Chivu ha inoltre "piazzato Sucic in cabina di regia, ma il croato è stato preso anche per la sua capacità di giocare in un centrocampo a due e il ruolo gli calza alla perfezione". Prove generali dunque sì in vista della finale di Coppa Italia ma anche di combinazioni per la prossima stagione.