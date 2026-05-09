"Romagnoli? Mi ha detto che non voleva entrare così forte, dispiace anche a lui perché non può giocare il derby. Andiamo avanti". È questo il primo commento rilasciato in conferenza stampa da Adam Marusic dopo il triplice fischio di Lazio-Inter. Di seguito le altre parole del giocatore biancoceleste raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Il mister ha parlato di problema di approccio.

"Sì, abbiamo avuto l'approccio sbagliato. Senza voglia di vincere e con poca fame. Hanno giocato troppo facile, poi con un uomo in meno abbiamo creato di più. Loro sono campioni, ma noi dobbiamo lottare ed essere motivati. I dettagli fanno la differenza, contro squadre come l'Inter se lasci due metri ti fanno male. La dobbiamo analizzare bene, ma l'atteggiamento sarà diverso".

Cosa vi siete detti?

"Dobbiamo credere tutti che possiamo fare un grande risultato, ci saranno anche i nostri tifosi e con loro possiamo fare bene. Ognuno ha pensato a mercoledì, ma l'approccio è inaccettabile. Mercoledì è troppo importante per noi, giochiamo per un trofeo e sappiamo quanto è importante".

Quanto sarà importante avere la Lazio degli strappi? È una caratteristica che vi ha fatto vincere.

"Dobbiamo essere compatti e concentrati, essere perfetti e credere che possiamo creare qualche occasione, come oggi nel secondo tempo. Speriamo che possiamo vincere questa coppa".

C'è un aspetto in cui la Lazio è più forte dell'Inter?

"Se lottiamo tutti insieme si può vincere anche contro i più forti. Abbiamo vinto contro squadre più forti di noi, quando giochiamo con fame possiamo vincere contro chiunque".