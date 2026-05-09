Maurizio Sarri chiude il ciclo di interventi su DAZN prima di Lazio-Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì: "Ho preparato questa partita come se le altre due non ci fossero (si riferisce anche al derby con la Roma, ndr). Le partite in calendario vanno aggredite, non vanno subite, altrimenti si rischiano brutte prestazioni. Bisogna andare dentro e fare la partita, poi dalle 10 di stasera penseremo alla prossima".

Rovella e Pedro titolari.

"Rovella è in crescita, ha bisogno di fare minuti. Pedro in settimana è stato bene, poi ieri c'è stato un problema per Zaccagni, una contusione. E' giusto giochi lui".

Zaccagni come sta?

"Le sensazioni sono positive, la risonanza è negativa. Solo una botta forte, dovrebbe farcela".