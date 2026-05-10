Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Braga in campionato, José Mourinho, ieri entrato con forza nelle cronache sportive italiane, piene di titoli sulle dichiarazioni dello Special One pubblicate ieri da Sport Week (LEGGI QUI), ha risposto sul suo futuro e ai rumors che lo protagonista di un presunto flirt col Real Madrid, preludio di un possibile ritorno sulla panca delle merengues. "Se è vero che ho presentato una lista di 10 richieste al Real? Non so di cosa stia parlando, non posso rispondere", ha detto l'ex allenatore dell'Inter.

"C'è una cosa che vorrei sottolineare: nel calcio non sono i professionisti ad avere interesse ad andare o meno in un posto. Quando succede qualcosa, sono i club che hanno interesse e avviano le procedure per cercare di ingaggiare le persone. Si continua a parlare del Real Madrid, ma io continuo a glissare con onestà", ha poi continuato prima di precisare: "Non ho avuto alcun contatto con la dirigenza e, per mia decisione, specialmente ora in questa fase finale della stagione, non parlo con nessuno. Non ho avuto alcun contatto con il Real Madrid. Fino alla partita con l'Estoril non ne avrò. Successivamente ci sarà una finestra di una settimana in cui avrò la libertà di parlare con chi riterrò opportuno. Ma le storie su richieste e riunioni sono tutta speculazione" ha chiuso il discorso il portoghese che poi parla anche dell'assenza di Richard Rios, giocatore che piace in Viale della Liberazione e di cui dovrà fare a meno nella prossima partita. Assenza che Mou definisce "una perdita importante per noi in una partita come questa".