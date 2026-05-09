Alessandro Bastoni si allontana dal Barcellona. Il calciatore stesso, nonostante tutte le polemiche che gli sono piovute addosso in questa stagione tra il 'caso Kalulu' e il rosso rimediato in Nazionale, non è convinto dell'addio all'Inter. Questo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport. "L’interesse del Barcellona farebbe tremare le gambe a chiunque, ma il ragazzo era e continua a essere non troppo convinto dell’addio all’Inter. Il fattore ambientale lo ha portato magari a fare qualche riflessione in più", si legge sul quotidiano sportivo romano.

La dirigenza nerazzurra ha sempre alzato il muro per difendere Bastoni dagli assalti esteri e non solo, lasciando scivolare le insistenti voci che rimbalzavano dalla Catalogna: Bastoni non si tocca, a maggior ragione non si svende. Una presa di posizione che ha spiazzato spiazzato i blaugrana, convinti che l'operazione potesse essere più facile visto il contesto.

Tutto questo ha spinto il Barça a guardare anche altri profili, con le valutazioni tattiche del tecnico Flick che si sarebbe reso conto di aver bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle ben note dell'interista.

