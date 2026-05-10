Difficile affibbiare insufficienze alla performance di ieri dell'Olimpico dell'Inter, dove la squadra di Cristian Chivu recita una perfetta prova generale di quella che sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio e non conta brutte sorprese dai suoi. Zero insufficienze e/o rimandati per la Gazzetta dello Sport che sul match dell'Olimpico

Premia Lautaro, migliore in campo e fa fioccare i voti dal sei in su. Sette e mezzo capitan Lautaro Martinez, seguito dai vari Sucic, Mkhistaryan, altri marcatori del pomeriggio, Diouf e Carlos Augusto, tutti col 7 in pagella. Poco più indietro ci sono Thuram, Barella, Bastoni e Bisseck, seguiti dal 6 politico di Acerbi e Pepo Martinez, in serata facile.

“Per la classifica non conta, per la mentalità sì: le grandi squadre non si distraggono mai”, 7 pure per l’Inter e Chivu che “ha un’espressione feroce, persino quando saluta la gente che lo acclama. Segno che vuole vincere anche questa. Obiettivo centrato: ora la finale”, si legge. Sei per Frattesi, Mosconi e Dumfries, 6,5 per Luis Henrique e Bonny.