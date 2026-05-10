Difficile affibbiare insufficienze alla performance di ieri dell'Olimpico dell'Inter, dove la squadra di Cristian Chivu recita una perfetta prova generale di quella che sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio e non conta brutte sorprese dai suoi. Zero insufficienze e/o rimandati per la Gazzetta dello Sport che sul match dell'Olimpico 

Premia Lautaro, migliore in campo e fa fioccare i voti dal sei in su. Sette e mezzo capitan Lautaro Martinez, seguito dai vari Sucic, Mkhistaryan, altri marcatori del pomeriggio, Diouf e Carlos Augusto, tutti col 7 in pagella. Poco più indietro ci sono Thuram, Barella, Bastoni e Bisseck, seguiti dal 6 politico di Acerbi e Pepo Martinez, in serata facile.

“Per la classifica non conta, per la mentalità sì: le grandi squadre non si distraggono mai”, 7 pure per l’Inter e Chivu che “ha un’espressione feroce, persino quando saluta la gente che lo acclama. Segno che vuole vincere anche questa. Obiettivo centrato: ora la finale”, si legge. Sei per Frattesi, Mosconi e Dumfries, 6,5 per Luis Henrique e Bonny.

Sezione: Focus / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 08:45
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi