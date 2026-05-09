Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo interista ottenuto sul campo della Lazio: "Sono felicissimo per il mio primo trofeo con l'Inter, oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo e nei prossimi giorni puntiamo all'altro obiettivo. Mercoledì sarà una partita diversa, la Lazio sarà più concentrata e daremo tutto. Per me è stata una stagione da apprendista per capire il gioco e nella prossima stagione mi aspetto miglioramenti".