Il Corriere dello Sport valuta negativamente la prova di Rosario Abisso, arbitro di Lazio-Inter nella sfida giocata ieri all'Olimpico e vinta 3-0 dai nerazzurri, con la direzione di gara del palermitano che secondo il quotidiano romano è macchiata da un episodio che gli costa il 5,5 (e quindi l'insufficienza). Si tratta dell'episodio del rosso a Romagnoli per il brutto fallo di Bonny che poteva essere visto in presa diretta, senza il richiamo del VAR: "Romagnoli affronta Bonny con il piede sinistro a martello, tacchetti esposti, sul polpaccio dell’avversario. Punto d’impatto alto, anche se non affonda - per fortuna di Bonny - così tanto. La caviglia del nerazzurro, però, si piega, brutto a vedersi. Abisso opta per il giallo, Meraviglia nel VAR lo richiama all’OFR: corretta la chiamata al monitor, corretto il rosso", scrive il CorSport.

L'altro episodio da moviola riguarda il rigore chiesto dall'Inter per il fallo di mano di Gila sul tiro di Thuram. In questo caso Abisso fa segno di proseguire e per il Corriere dello Sport "fa benissimo: il braccio sinistro del difensore biancoceleste è lungo il corpo, posizione assolutamente non punibile".