Paolo Sammarco, tecnico del Verona, ha parlato a DAZN nel pre-partita di Inter-Verona: "I ragazzi si motivano da soli, bisogna onorare questa partita dando il massimo come abbiamo fatto. E' stata un'esperienza dura perché siamo entrati in una situazione difficile. Ma la cosa che mi rincuora è il fatto che la squadra mi abbia seguito, i risultati non ci hanno dato ragione ma le prestazioni ci hanno dato molto conforto".