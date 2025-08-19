Difensore e centrocampista. Sono queste, conferma Sky Sport, le due priorità dell'Inter da qui a fine mercato. In attacco le seconde linee, come Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, hanno dato risposte positive e in rosa sono presenti anche centrocampisti con doti offensive e capacità di inserimento: queste motivazioni hanno spinto la dirigenza ad abbandonare la pista Ademola Lookman, spiega l'emittente satellitare. Per il nigeriano è da escludere l'ipotesi Napoli, mentre resterebbe aperta l'ipotesi di una sorta di 'pace' con l'Atalanta.

Il centrocampista che arriverà avrà delle caratteristiche particolari, come quelle di Manu Koné (al momento la Roma chiude alla cessione del francese), mentre in difesa si cerca un profilo giovane che possa dare ricambio agli elementi presenti in rosa. Confermate le smentite su Adrien Rabiot: l'Inter non è interessata a questo profilo.

Capitolo Kristjan Asllani: il Bologna ha già raggiunto l'accordo con l'Inter (9 milioni di euro a titolo definitivo e 40% della futura rivendita) ma resta ancora da trovare l'intesa con il centrocampista albanese. Le parti continuano a trattare per arrivare alla fumata bianca.