La Champions League 2025/26 alza ufficialmente il sipario con le gare d'andata dei playoff. Tra le squadre protagoniste questa sera c'è anche il Bruges di Aleksandar Stankovic, in campo da titolare (all'esordio nella competizione) nel prepotente 3-1 dei belgi a Glasgow, nella tana dei Rangers. Gli altri due match mettono in archivio il 3-1 del Qarabag sul campo del Ferencvaros e il 2-1 esterno del Pafos in casa della Stella Rossa.

Domani sarà il turno di Basilea-Copenaghen, Bodo Glimt-Sturm Graz, Celtic-Kairat Almaty e Fenerbahce-Benfica.

Sezione: News / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 23:05
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
