Intervenuto negli studi di ’Sky Calcio Show’, l’ex calciatore Giuseppe Bergomi commenta così il ritorno agli allenamenti di Ademola Lookman dopo il mancato trasferimento all’Inter:

"È un comportamento da non professionista, io sono stato un calciatore professionista e quindi tu devi dare la disponibilità - ha esordito -. Lui deve fare il professionista e allenarsi, poi deve essere l’Atalanta a decidere il suo futuro perché è proprietaria del cartellino. Il comportamento che ha avuto non è piaciuto nemmeno a me, poi vedremo se i club troveranno un accordo".

Su Pio Esposito: “Ha un bel futuro. L’Inter l’anno scorso quanto spazio dava alle sue seconde linee? Chivu deve avere il coraggio di lanciarlo in campo. Secondo me troverà spazio e dimostrerà il proprio valore. Non penso che Chivu sia un giochista, penso che sia bravo a tirare fuori il meglio da ogni ragazzo, secondo me ha personalità e lo dimostrerà”.