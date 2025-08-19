Siviglia e Bayer Leverkusen hanno trovato un accordo per il trasferimento in Germania di Loic Badé, difensore francese monitorato anche dall'Inter come alternativa a Oumar Solet per rafforzare il reparto arretrato. Come riporta Fabrizio Romano su X, il classe 2000 passerà al Bayer per 29 milioni di euro più 4 di bonus. Nelle prossime 24 ore sono in programma le visite mediche.

