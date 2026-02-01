La vittoria contro il Lecce vale per il Torino lo scioglimento del ritiro. Marco Baroni, allenatore dei granata, lo annuncia nel corso della conferenza stampa successiva alla gara di questo pomeriggio: "Abbiamo colto l'opportunità, in una brutta sconfitta, di crescere. Non era un ritiro punitivo, ma un momento per stare insieme. Lo abbiamo sentito tutti, ci ha permesso di vivere intensamente queste situazioni che ci hanno migliorato tutti. Stasera i ragazzi tornano a casa, poi domani e martedì ci alleniamo e poi c'è la Coppa Italia".

E a proposito di Coppa Italia e della partita di mercoledì contro l'Inter, Baroni annuncia l'assenza di Giovanni Simeone: "Non ci sarà né lui né gli altri perché non voglio rischiare niente. In queste situazioni ci vuole attenzione, ma spero di recuperarne un paio per Firenze".