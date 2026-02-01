Che Adams, attaccante del Torino autore del gol decisivo nella giornata odierna contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi giorni dalla sfida di Coppa contro l'Inter: "Spero sia un nuovo inizio, vincere oggi era molto importante per noi dopo una settimana difficile. Siamo tanti giocatori forti in attacco, con delle caratteristiche diverse, insieme vogliamo aiutare la squadra a portare a casa la vittoria".