Ai microfoni di DAZN si è presentato Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari. Di seguito le sue parole: "Alcuni aspetti vanno analizzati bene, se succedono più di una volta. La causa di qualche difetto non so se è fisica o mentale. Contro il Sassuolo ha contribuito l'aspetto mentale. Oggi potevamo gestire meglio la palla quando l'Inter ha sbloccato la partita. Ovvio che ci sono i valori in campo e possono venir fuori. A volte anche fare il massimo può non bastare, come è successo stasera. Dispiace, ma affrontavamo la squadra migliore del campionato". Pisacane ha parlato anche delle prossime partite decisive per la salvezza: "L'Inter quando spinge fa male e non è la prima volta. Noi abbiamo cercato di tener bene il campo. Adesso dobbiamo concentrare le nostre forze".