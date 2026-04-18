La distanza dall'Inter capolista sembra ormai siderale per il Napoli, che si ritrova a dodici punti di distacco dai nerazzurri dopo la vittoria di questi ultimi contro il Cagliari di ieri sera. Antonio Conte, tecnico dei partenopei, non vuole però saperne di mollare la presa finché la matematica gli darà una speranza. Anche per rimanere fedele al suo identikit di allenatore sempre in cerca della vittoria, esplicitato anche nelle parole pronunciate ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d'inizio dell'incontro con la Lazio del Maradona.

Queste le parole programmatiche di Conte: "Il discorso del secondo posto è facile: è il primo dei perdenti. Non cambia chissà cosa. Cambia solo se ti qualifichi, o meno, in Champions: in questo momento abbiamo dodici punti di distanza dall'Inter, è inevitabile pensare di non poter sbagliare. Abbiamo pareggiato con il Parma e loro hanno vinto a Como. Dobbiamo guardare avanti, facendo attenzione dietro: sbagli due partite e scivoli".